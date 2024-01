Samsung Galaxy A14: 128GB e ottima batteria a soli 159€

Vivi fino in fondo il Fuoritutto di Unieuro approfittando di un’ottima offerta ancora disponibile. Acquista il Samsung Galaxy A14 a soli 159,99 euro, invece di 229,90 euro. Questo smartphone Android di ottima realizzazione offre ben 128GB di ROM. In questo modo hai tutto lo spazio necessario per installare app e giochi oltre che archiviare i tuoi contenuti multimediali. Inoltre, hai anche consegna gratuita a domicilio, ritiro gratuito in negozio e possibilità di pagare a rate Tasso Zero.

Samsung Galaxy A14: uno smartphone full optional

Senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy A14 4GB + 128GB è uno smartphone dalle caratteristiche molto interessanti visto il prezzo così competitivo. Infatti, il display è un Infinity-V da 6,6 pollici con tecnologia Full HD+. Il processore Octa-core 5G assicura potenza e velocità ad ogni processo. La fotocamera principale da 50MP regala scatti sempre perfetti e ultra luminosi, anche al buio. La batteria in dotazione regala divertimento no-stop anche durante un uso intensivo.

Acquistalo immediatamente a soli 159,99 euro, invece di 229,90 euro. Unieuro, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 53,33 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

