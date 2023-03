Samsung Galaxy A13: lo smartphone economico torna in doppia offerta

Samsung Galaxy A13 è il classico smartphone Android pensato per chi non vuole spendere troppo, ma vuole assicurarsi di avere un dispositivo comunque perfetto per ogni esigenza.

Oggi puoi acquistarlo su Amazon con un doppio sconto: completando l’ordine, infatti, riceverai un’ulteriore offerta sulla promozione già applicata che ti permetterà di pagarlo oltre 30 euro in meno rispetto al listino.

Samsung Galaxy A13 in offerta: scopriamo la scheda tecnica

Samsung Galaxy A13 si fa notare per il suo display immenso e vivido da 6.6 pollici con tecnologia FHD+ e Infinity-V per garantirti contenuti quotidiani nitidi, definiti e chiari.

Dal design minimalista, che combina colori tenui con un aspetto delicato al tatto e comodo da tenere in mano, sulla parte posteriore ospita un sistema di quadrupla fotocamera con obiettivo principale da 50 megapixel, sensore ultra-grandangolare, fotocamera di profondità e macro.

La batteria è a lunga durata e con i suoi 5000mAh di capacità può accompagnarti per tutta la giornata e non solo mentre sfrutti il processore octa-core ad alte prestazioni, con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite microSD.

Il prezzo, con la doppia offerta di oggi, è inferiore ai 170 euro, con un risparmio complessivo di oltre 30 euro rispetto al listino. Occasione da non perdere per portarti a casa Samsung Galaxy A13.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.