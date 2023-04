Samsung Galaxy A04s: il telefono super economico ora costa meno

Sconto immediato del 18% più extra 5% per il Samsung Galaxy A04s su Unieuro. Questo smartphone economico oggi lo paghi ancora meno. Mettilo nel carrello a soli 132 euro, invece di 169,99 euro. Ti ricordiamo però che il prezzo di listino ufficiale sarebbe di 179,90 euro. Un’ottima occasione per chi sta cercando un muletto o vuole semplicemente un telefono essenziale, ma efficiente.

Sappi che i vantaggi non sono finiti qui. Infatti, con Unieuro hai la consegna gratuita a domicilio oppure puoi scegliere il ritiro in negozio gratuito. Inoltre, come se tutto questo non bastasse, puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero da soli 44 euro l’una. Ti basterà solo selezionare come metodo di pagamento PayPal o Klarna. Niente male vero?

Samsung Galaxy A04s: lasciati stupire da questo piccoletto

Non farti ingannare dal Samsung Galaxy A04s. Anche se il suo prezzo all’apparenza potrebbe farti venire qualche dubbio sulla sua qualità, vedrai che una volta tra le mani ti stupirà. Prima di tutto offre un ampio display Infinity-V da 6,5 pollici con tecnologia HD+ per immagini sempre al top. Poi ti garantisce foto sempre perfette con la fotocamera principale da 50MP.

La durata della batteria è speciale. Grazie alla capacità di 5000 mAh puoi utilizzarlo senza ricarica per più di un giorno, senza abbandonarti mai. Infine, dulcis in fundo, con il suo processore Octa-Core hai prestazioni a livelli massimi senza sforzi. Massima efficienza quindi per questo smartphone entry level che si fa valere in tutto e per tutto.

Acquistalo subito a soli 132 euro, anziché 169,99 euro. Approfitta della partnership di Unieuro con PayPal e Klarna per pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto. Sbrigati però perché le scorte si stanno esaurendo velocemente rischiando un sold out imminente.

