Samsung Galaxy A04S solo per OGGI in REGALO su MediaWorld

Acquista subito il Samsung Galaxy A04S a soli 139,99 euro, invece di 179,99 euro. Meno di 140 euro per questo incredibile smartphone economico che offre tutta la tecnologia necessaria per fare ciò che vuoi. Nella sua splendida colorazione bianca, è disponibile solo online e solo per oggi sul sito di MediaWorld. Approfitta ora della Consegna Gratuita direttamente a casa tua. Sbrigati però perché sta andando a ruba.

La dotazione di questo dispositivo lo rende un vero e proprio affare a questo prezzo regalato. Il display Infinity-V da 6,5 pollici garantisce immagini incredibili. I colori sono belli, accesi e vivaci. Grazie all’ottima frequenza di aggiornamento tutto risulta ancora più fluido e senza interruzioni. La batteria da 5000mAh ti assicura un utilizzo lontano da casa per molto tempo, oltre la giornata.

Samsung Galaxy A04S: lo smartphone che sorprende è su MediaWorld

Tutti stanno impazzendo per l’offerta solo online e solo per oggi di MediaWorld. Acquista il Samsung Galaxy A04S a soli 139,99 euro. Il suo look minimal cede il posto a un design di qualità. Curve moderne e comodità di utilizzo rendono impossibile non innamorarsi di questo smartphone Android. La tripla fotocamera da 50MP garantisce fotografie sempre perfette.

Il processore Octa-core è potente e intelligente allo stesso tempo. Infatti, offre prestazioni molto interessanti facendo attenzione però al consumo energetico, così da assicurarti tanto tempo senza una ricarica. Inoltre, la memoria interna è espandibile fino a 1TB con microSD card. Approfitta subito di questa opportunità incredibile. Mettilo nel carrello a soli 139,99 euro, invece di 179,99 euro.

