Samsung Galaxt Watch4, prezzo folle su Amazon: lo paghi meno della metà

Il Samsung Galaxy Watch4 è uno smartwatch elegante, moderno e perfetto per chiunque cerchi un dispositivo che possa monitorare la propria salute e l’attività fisica. Uscito nel 2022, il Galaxy Watch4 è il primo smartwatch di Samsung a utilizzare il sistema operativo Wear OS di Google, invece del proprio sistema operativo Tizen.

Oggi questo formidabile smartwatch può essere tuo a solamente 116€, grazie ad un imperdibile sconto del 56%. Esatto: su Amazon oggi lo paghi meno della metà del suo normale prezzo di listino. La disponibilità è immediata, il che significa che se lo ordini subito lo riceverai a casa entro un giorno lavorativo.

Il Galaxy Watch4 è un smartwatch che ti aiuta a monitorare la tua salute e il tuo fitness. Con il suo sensore Samsung BioActive, puoi misurare la pressione sanguigna, l’elettrocardiogramma e la composizione corporea.

Il Galaxy Watch4 ti aiuta anche a rimanere in forma con le sue funzioni di fitness tracking, come la conta dei passi, il controllo delle calorie e il GPS. Inoltre, puoi competere con gli amici in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale. Il Galaxy Watch4 è compatibile con smartphone Android con sistema operativo versione 6.0 o successiva e RAM superiore a 1,5 GB.

A questo prezzo, il Galaxy Watch4 è un assoluto must-buy: ti consigliamo di approfittare subito di questo sconto del 56% e approfittare di un risparmio di 150€!

