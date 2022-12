Samsung è l'azienda partner della Snapdragon Pro Series di Qualcomm

Scopriamo oggi che Samsung è diventata l’azienda partner smartphone per la nuova Snapdragon Pro Series di Qualcomm. Ad annunciarlo è stato il chipmaker americano in un comunicato stampa ufficiale. Ma di cosa si tratta? Semplicissimo: parliamo di una lega multi titolo di eSports mobile.

Dall’annuncio ufficiale scopriamo che questa iniziativa, Snapdragon Pro Series, vanterà il supporto del brand tecnologico numero uno al mondo. Cosa implicherà questo? I concorrenti dovranno utilizzare esclusivamente dei dispositivi Samsung Galaxy con il processore Qualcomm Snapdragon all’interno. Di fatto, nelle competizioni Mobile Challange e Mobile Masters si dovranno usare solo telefoni con i chipset del marchio statunitense. Le finali si terranno al DreamHack Valencia a fine dicembre.

Riportiamo di seguito le parole di Stephanie Choi, l’Executive Vice President e Head of Global Marketing di Samsung:

“Ci impegniamo a portare i dispositivi Samsung Galaxy ad alte prestazioni alimentati da Snapdragon nelle mani di miliardi di giocatori in tutto il mondo per proteggere sia il cameratismo che la concorrenza. In qualità di partner ufficiale per smartphone della serie Snapdragon Pro, questo annuncio approfondisce la nostra collaborazione esistente con Qualcomm Technologies ed è un passo importante nella nostra ricerca per far progredire la tecnologia mobile nel mondo degli eSport”.