Samsung è in vena di regali: ecco come ottenere tablet, smartwatch e auricolari in omaggio

Da poche ore Samsung ha lanciato una nuova interessante promozione sul proprio store ufficiale: acquistando uno degli articoli selezionati, gli utenti potranno ricevere in omaggio il nuovo Galaxy Tab S9 FE, il Galaxy Watch6 o le Galaxy Buds2 Pro. Per riuscirci, oltre all’acquisto sul Samsung Shop Online, sarà necessario partecipare alla promozione su Samsung Members entro una data prestabilita. In questo caso, “partecipare alla promozione” significa registrare il proprio prodotto acquistato e fornire una prova di acquisto valida (la ricevuta oltre al numero di serie del prodotto).

Come ottenere un Galaxy Tab S9 FE, un Galaxy Watch6 o le Galaxy Buds2 Pro in omaggio sullo store di Samsung

L’acquisto di uno dei seguenti prodotti selezionati sul Samsung Shop Online consentirà di ottenere in omaggio uno degli articoli elencati qui sopra. Eccoli nel dettaglio:

Galaxy S24 o S24+ : acquistando uno dei nuovi Galaxy S24 o S24+ entro il 17 marzo 2024 si avrà diritto a ricevere in omaggio il Galaxy Watch6 nella configurazione da 40mm solo Bluetooth;

: acquistando uno dei nuovi Galaxy S24 o S24+ entro il 17 marzo 2024 si avrà diritto a ricevere in omaggio il Galaxy Watch6 nella configurazione da 40mm solo Bluetooth; Galaxy S24 Ultra, Z Flip 5, Z Fold 5 : l’acquisto di uno dei nuovi Galaxy S24 Ultra, Z Flip 5 o Z Fold 5 entro il 17 marzo 2017, e la partecipazione alla promo su Samsung Members, darà diritto a un Galaxy Tab S9 FE (modello solo Wi-Fi) in omaggio (l’acquisto va registrato su Samsung Members entro il 16 maggio);

: l’acquisto di uno dei nuovi Galaxy S24 Ultra, Z Flip 5 o Z Fold 5 entro il 17 marzo 2017, e la partecipazione alla promo su Samsung Members, darà diritto a un Galaxy Tab S9 FE (modello solo Wi-Fi) in omaggio (l’acquisto va registrato su Samsung Members entro il 16 maggio); Galaxy S23: acquistando il top di gamma dello scorso anno entro il 17 marzo 2024 si avrà la possibilità di ottenere in omaggio le cuffie Galaxy Buds2 Pro (l’acquisto va registrato su Samsung Members entro il 16 aprile 2024)

Per maggiori informazioni sulla promozione e le altre offerte in corso sul sito ufficiale visita questa pagina del Samsung Shop Online.