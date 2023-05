Samsung e Google stanno realizzando un telefono in grado di trasformarsi in un PC

In queste ore stiamo apprendendo una notizia molto bizzarra e che farà felici moltissimi utenti; sembra, di fatto, che Samsung e Google stiano collaborando per creare un innovativo computer portatile in grado di trasformare uno smartphone in un potente PC. Sì, se l’idea non vi è nuova è perché deriva da un’intuizione di Samsung avuta con la funzionalità DeX.

Andiamo con ordine: ci sono due grandi progetti, rispettivamente di BigG e del colosso sudcoreano, che non hanno mai ottenuto il successo sperato; ci riferiamo a DeX e a ChromeOS. Con la nuova soluzione di cui si sta parlando online in queste ore invece, sembra che le compagnie abbiano trovato una quadra. Cooperando, potrebbero riuscire a creare un gadget rivoluzionario, in grado di combinare queste due singole feature che non sono mai state veramente apprezzate dal grande pubblico. I rumors suggeriscono che arriverà un portatile che sarà un ibrido, coadiuvato da DeX e da ChromeOS, il tutto alimentato da un chip Exynos.

Samsung e Google insieme per il notebook del futuro

Prima di tutto: cos’è DeX? Questa è una piattaforma che permette alle persone che possiedono un telefono o tablet Samsung, di collegare lo stesso ad un monitor o ad una tv, ottenendo così una UI simile a quella che si avrebbe con un PC desktop. DeX espande quindi lo schermo del telefono e fornisce anche la compatibilità con una serie di periferiche (mouse, tastiera, casse, joypad); ChromeOS invece, è un sistema operativo pensato per i ChromeBoook, dei laptop economici pensati per le operazioni quotidiane (navigazione social, web, streaming video, studio e non solo). Non è un caso che questi dispositivi siano apprezzatissimi dagli studenti: costano poco e offrono molto. Un esempio? Asus Chromebook Flip a soli 249,00€ su Amazon.

Ora quindi, si legge che Samsung sta realizzando un super PC in grado di coniugare DeX con ChromeOS; sarà alimentato da un SoC Exynos, si chiamerà DeXbook e verrà annunciato a breve. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un gadget del genere?

