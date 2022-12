Samsung è ancora al primo posto in Italia per il servizio post-vendita

Ennesimo primato per Samsung nell’edizione 2022-23 di “Migliori in Italia – Campioni del Servizio”. L’indagine dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) ha incoronato i vincitori nella classifica dei marchi più apprezzati per il servizio post-vendita.

Tra i brand che si sono distinti per risultati e per recensioni dei clienti, Samsung Electronics Italia resta ancora una volta ai vertici della classifica: primo posto in ben cinque categorie merceologiche.

Primato indiscusso per Samsung nell’assistenza post-vendita

Samsung conferma il suo primo posto in relazione al servizio di supporto ai clienti nelle categorie Elettrodomestici e Notebook (per il secondo anno consecutivo), TV e Smartphone (per il terzo) e Climatizzatori (per il quarto). Si aggiudica inoltre, per la prima volta quest’anno, il sigillo di “Top Servizio” nella categoria Purificatori d’aria ed in quella dei pagamenti smart con Samsung Pay.

L’analisi di ITQF è stata compiuta con quasi 313 mila interviste a clienti in Italia su un panel di 1929 aziende di 190 diversi settori dell’economia italiana con le quote di mercato più ampie del Paese. Per ogni mercato è stato calcolato un punteggio SES (Service Experience Score) sul servizio medio, che indica la quota media degli italiani che giudicano come “Molto Buono” il servizio clienti delle aziende di tale settore.

I brand che ottengono un punteggio superiore a quello medio ricevono il sigillo di qualità “Top Servizio”. Il marchio che, invece, consegue il punteggio più alto di tutto il mercato di appartenenza si aggiudica il sigillo “Migliori in Italia-N.1 Servizio”. Vito Fortunato, Head of Customer Service Division di Samsung Electronics Italia, ha così commentato l’importante riconoscimento:

“Siamo molto orgogliosi della fiducia che i clienti ripongono nei nostri confronti ed accogliamo questo risultato con entusiasmo. Siamo consapevoli della qualità della nostra offerta ed è per noi fondamentale offrire l’eccellenza e l’innovazione che i consumatori hanno imparato a riconoscere nel nostro marchio anche nell’assistenza e nel supporto, durante tutto il ciclo di vita del prodotto. Oltre alla riconferma come numeri uno in varie categorie merceologiche, siamo particolarmente fieri di aver ottenuto risultati importanti anche in nuovi settori come quello dei pagamenti smart, dimostrando il nostro impegno nell’essere costantemente all’avanguardia per anticipare e soddisfare le esigenze dei nostri clienti.”

I numeri parlano chiaro, così come le dichiarazioni di Vito Fortunato. Samsung è ben conscia di come la “brand trust” passi anche da un servizio post-vendita efficace e puntuale, così da spingere attuali e potenziali nuovi clienti a rivolgere con fiducia i loro acquisti verso i prodotti commercializzati dall’azienda.