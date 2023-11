Samsung Crystal UHD 4K da 85", MAXI-SCONTO su Amazon per il Black Friday

Approfitta dell’incredibile offerta su Samsung TV UE85CU8070UXZT Crystal UHD 4K, una Smart TV da 85 pollici che ti offre un’esperienza visiva eccezionale con un risparmio del 35%, abbassando il prezzo a soli 1.504,82€. Inoltre, puoi ottenere un ulteriore sconto di 137,58€ utilizzando il coupon disponibile.

Questo straordinario televisore vanta il potente Processore Crystal 4K, che offre una risoluzione 4K per sfumature di colore vivide e realistiche. La tecnologia Dynamic Crystal Color rende i colori puri e sfavillanti come cristalli, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente e di alta qualità. Il design elegante e sottile AirSlim, con uno stand regolabile, aggiunge un tocco di raffinatezza al tuo spazio.

Goditi una qualità d’immagine HDR straordinaria, con scene buie e luminose più nitide che seguono l’azione fin nei minimi particolari. La funzione Contrast Enhancer ottimizza la profondità e il colore, mentre la tecnologia Motion Xcelerator garantisce un’esperienza di gioco straordinaria con immagini fluide.

L’audio non è da meno, con la funzione OTS Lite che offre un audio surround 3D sincronizzato con l’azione per un’esperienza sonora completamente immersiva. La tecnologia Q-Symphony assicura una perfetta armonia tra la soundbar (non inclusa) e gli altoparlanti del televisore, mentre Adaptive Sound calibra il suono in base ai contenuti.

Ottima anche la presenza del Gaming Hub, che ti consente di accedere ai giochi in modo facile e veloce, mentre lo Smart Hub riunisce film, giochi e programmi in un unico posto.

Non perdere l’opportunità di portare a casa questa straordinaria Smart TV da 85 pollici di Samsung in fortissimo sconto.

