Samsung Crystal UHD 4K da 43": la BELLISSIMA smart TV crolla su eBay

Se vuoi rivivere l’emozione del cinema sul divano di casa senza spendere una fortuna, questa offerta di eBay ti dà la possibilità di acquistare la bellissima smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 43″ spendendo davvero poco. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 35%, la televisione a marchio Samsung crolla ad appena 309€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione.

Stiamo parlando di un risparmio complessivo di ben 170€ che non influiscono assolutamente sulla qualità generale del prodotto ma, anzi, lo rendono ancora più interessante.

Risparmia ben 170€ su eBay per l’acquisto della smart TV Samsung Crystal UHD 4K

Realizzata con materiali di alto livello, la smart TV del colosso sudcoreano è caratterizzata da un bellissimo pannello Ultra HD a risoluzione 4K abbracciato da cornici estremamente sottili. Il risultato finale sono immagini sorprendentemente realistiche senza alcun tipo di distrazione: puoi guardare tutti i tuoi film preferiti ed immergerti nell’azione fin dalla prima scena.

Nonostante l’importante calo di prezzo, la smart TV Samsung monta un potente processore Crystal 4K per immagini super dettagliate e prive di lag; è presente il supporto alle ultime tecnologie audio per un sound sempre preciso e avvolgente; è dotata di tecnologia Motion Xcelerator per un’esperienza di gioco senza limiti.

Il tutto è poi impreziosito dalla piattaforma software Tizen OS che ti dà la possibilità di guardare centinaia e centinaia di film, serie TV, documentari e molto altro dalle migliori applicazioni di streaming, tra cui: Netflix, Amazon Prime Video, NOW TV, Ray Play, Apple TV, Disney+, eccetera.

Prendi al volo l’ottima offerta di eBay sulla validissima smart TV con pannello Crystal Ultra HD a risoluzione 4K: solo oggi puoi risparmiare ben 170€ sul normale prezzo di vendita e sfruttare anche la consegna rapida e senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.