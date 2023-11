Samsung Crystal UHD 4K da 43 pollici a PREZZO SHOCK su eBay

In questo momento eBay è onfire, per dirla in inglese, e sta proponendo degli sconti da paura. Ad esempio sicuramente uno dei migliori è questo: la fantastica Smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 43 pollici a soli 331,49 euro, invece che 429 euro. Per averla questo prezzo inserisci il codice NOVEDAYS al momento del pagamento.

In questo modo puoi beneficiare di un doppio sconto per un risparmio totale di oltre 97 euro. Non è assolutamente da perdere. Dato che le unità disponibili a questa cifra scadranno in poco tempo sii rapido e completa l’acquisto nel più breve tempo possibile.

Samsung Crystal UHD 4K a un prezzo sbriciolato

Con questa Smart TV i tuoi video prendono vita e puoi vedere tutti i tuoi contenuti preferiti in un unico posto, con una schermata intuitiva. È dotata di diverse tecnologie come PurColor che, come dice il nome, è in grado di render i colori vividi e realistici. O il processore Crystal 4K che fa in modo che le immagini siano sempre nitide anche quando sono veloci.

Inoltre trovi SmartThings incluso che ti permette di controllare i tuoi dispositivi intelligenti tramite l’hub integrato, senza bisogno di altro. E con Gaming Hub puoi accedere ai tuoi giochi per consolle dal cloud. Inoltre il Motion Xcelerator rende i frame rate perfetti mentre giochi ai tuoi titoli preferiti per un esperienza incredibile.

Che aspetti dunque? A questo prezzo la vorranno tutti e le unità disponibili non sono certo infinite. Quindi vai subito su eBay e acquista la tua Smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 43 pollici a soli 331,49 euro, invece che 429 euro. Per averla questo prezzo ricordati di inserire il codice NOVEDAYS al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.