Samsung collaborerà con Google e AMD per realizzare i nuovi processori Exynos

Ottime notizie in casa Samsung: sembra che l’OEM sudcoreano stia collaborando con Google e AMD per realizzare dei nuovi processori premium per le ammiraglie del futuro. Nei prossimi anni infatti, dovremmo veder dei chipset Exynos completamente riscritti da zero, totalmente inediti e con architetture incredibili.

Facciamo il punto: dopo che Samsung ha realizzato i processori Tensor di Google, ora vediamo che il gigante della tecnologia voglia portare lo stesso lavoro fatto per BigG anche in casa propria. Si dice che voglia lavorare allo sviluppo di un chipset per flagship premium. A riportare le indiscrezioni ci ha pensato il leakster Connor.

Come detto, il leak proveniente da Connor fa luce sulla questione, tuttavia sembra che i tempi di attesa saranno alquanto lunghi. Samsung sta collaborando già con le due realtà americane ma sembra che il processore next-gen vedrà la luce non prima del 2025.

[❗️Exclusive❗️]

So, This is the end of my Dream Team Leaks.

This SoC Desgin, Will return 5 years later(2020~2025). Research with Google Tensor Department and AMD Radeon, this could be a most stablized and powerful computing process on Galaxy "Phone". pic.twitter.com/q3VF2ZPVeb

— Connor / 코너 / コナー (@OreXda) November 15, 2022