Samsung collabora con Instagram, Snapchat e TikTok

Notizia dell’ultima ora: Samsung ha deciso di cooperare con tre grandi social network, nello specifico, TikTok, Instagram e Snapchat. Di fatto, pare che si sia sviluppata una collaborazione fra i brand al fine di evitare il deterioramento delle immagini fatte con le fotocamere integrate di queste app dai futuri flagship dell’azienda coreana.

Per farla più breve e senza giri di parole, con i nuovi modelli di telefoni Samsung, si potranno scattare fotografie e video dalle app di TikTok, Instagram e Snapchat, con la stessa qualità che si avrebbe dalla fotocamera interna del telefono.

Non di meno, a riportare la notizia ci ha pensato il noto analista di settore Ahmed Qwaider. L’insider ha riferito che Samsung ha optato per questa scelta perché voleva migliorare l’esperienza utente. Molti clienti che posseggono un device Galaxy spesso condividono foto e video sui social direttamente dalle app interne. Al momento questa novità riguarda solo i Galaxy S23, ma presto potrebbe giungere anche su altri modelli dell’azienda.

⭕️New collaboration between Samsung,TikTok,Snapchat,Instagram

Now when you shoot with camera inside any of them

The quality did not decrease when it was downloaded🤩

Samsung paid attention to this due to the large number of people using these application.Thanks @technizoconcept pic.twitter.com/t6z3xOIctE

— Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 3, 2023