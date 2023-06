Samsung: codice sconto ESCLUSIVO del 20% su TV, elettrodomestici e monitor

Da oggi, mercoledì 21 giugno, e fino alle 23:59 di venerdì 23 giugno, hai la possibilità di usare sul sito ufficiale Samsung un codice sconto esclusivo del valore pari al 20% di sconto. Il codice sconto è valido su un’ampia selezione di TV, monitor ed elettrodomestici e va inserito soltanto dopo essersi collegati alla pagina dedicata all’offerta e aggiunto il prodotto al carrello.

Inoltre, se scegli la formula Finanziamento Tasso Zero, paghi la prima rata dal prossimo ottobre. E non è finita qui, perché Samsung offre anche una consegna al piano gratuita sui grandi elettrodomestici e sui TV pari o superiori a 50 pollici rispettivamente fino al 30 giugno e al 3 luglio.

Usa questo codice sconto esclusivo sul sito di Samsung

Per usufruire dello sconto del 20%, collegati a questa pagina del sito ufficiale samsung.com, dopodiché scegli l’articolo che desideri acquistare e aggiungilo al carrello. Ora non ti resta che aggiungere nella sezione dedicata al coupon il codice esclusivo ESTATE, così da ottenere un risparmio immediato del 20%.

Tra i prodotti in promozione, si segnalano i nuovi TV Neo QLED 4K usciti quest’anno, con sconto massimo superiore ai 1.000 euro sul modello QN90C da 85 pollici. È un ottima occasione anche per l’acquisto di un nuovo monitor, con sconti superiori anche a 100 euro. Tra i modelli più interessanti segnaliamo lo Smart Monitor Serie M8 da 32 pollici Flat con risoluzione UHD, in offerta a 447,20 euro anziché 559 euro.

Che cosa aspetti? Collegati ora alla pagina dedicata al codice sconto esclusivo e risparmia il 20% su tutta una serie di TV, elettrodomestici e monitor usando il codice ESTATE. La promo, lo ricordiamo, scadrà alle 23:59 di venerdì 23 giugno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.