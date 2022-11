Samsung Chromebook Go: a QUESTO PREZZO è da COMPRARE SUBITO

Il Samsung Chromebook Go è la scelta giusta per entrare nel mondo dei dispositivi Chrome OS assicurandosi un laptop completo e ideale sia per lo studio che per il lavoro in mobilità. Il Chromebook di Samsung ha specifiche tecniche ottime per la tipologia di prodotto ed un prezzo davvero molto interessante. Con la nuova offerta Amazon, inoltre, il Samsung Chromebook Go è disponibile ora al prezzo scontato di 189 euro invece di 399 euro. Si tratta di uno sconto del 53% sul prezzo di vendita del Chromebook che rende il dispositivo la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un portatile ChromeOS senza compromessi. Si tratta di un’offerta che va ad anticipare le proposte del Black Friday garantendo un risparmio enorme su di un ottimo dispositivo.

Samsung Chromebook Go: completo, elegante e ad un ottimo prezzo

Caratterizzato da una scocca Silver ma con parte interna Black, il Samsung Chromebook Go è un laptop elegante caratterizzato da finiture di fascia superiore. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è un processore Intel Celeron N4500 supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage.

Da segnalare anche un display da 14 pollici di diagonale con risoluzione HD e la presenza di una porta USB-C oltre ad una USB 3.2 e uno slot per microSD che consente di espandere la capacità di storage del dispositivo. C’è anche una batteria da 43 Wh che garantisce un’autonomia di oltre 12 ore con una singola carica. La tastiera presenta layout italiano. Tra le specifiche c’è anche il supporto Wi-Fi 6.

Con la nuova offerta disponibile su Amazon è possibile acquistare il Samsung Chromebook Go al prezzo scontato di 189 euro invece che 399 euro. Il dispositivo Chrome OS di Samsung è disponibile anche nell’Amazon Warehouse con un prezzo ancora più basso che garantisce, quindi, un risparmio aggiuntivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.