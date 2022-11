Samsung Chromebook 4+, un notebook ECCEZIONALE a prezzo MICRO (-54%)

Inutile girarci intorno: questa offerta di Amazon sull’ottimo notebook Samsung Chromebook 4+ è la migliore che puoi trovare su tutto il web, complice un incredibile sconto del 54% che lo fa crollare al minimo storico. Infatti, ad appena 189€ con un risparmio sulla carta di ben 220€, il computer del colosso sudcoreano è un affare d’oro imperdibile.

Realizzato con materiali di buon livello e con un incredibile rapporto qualità/prezzo, il Chromebook 4+ di Samsung ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tanti punti di vista.

Prezzo shock su Amazon per l’ottimo Chromebook 4+ di Samsung

Perfetto come dispositivo da affiancare al PC di casa o in ufficio, con il Chromebook 4+ ci puoi studiare, lavorare, navigare sul web, chattare con i tuoi amici sui social, guardare video, ascoltare musica e molto altro ancora. Nonostante il prezzo super aggressivo, è presente un pannello da 15.6 pollici ad altissima risoluzione, un processore dalle buone prestazioni e una batteria da 39 Wh che ti accompagna per tutto il giorno.

A tutto ciò, inoltre, si aggiunge la potenza di Chrome OS: il sistema operativo di Google ti mette a disposizione l’intera suite dei suoi servizi anche in modalità offline, è costantemente aggiornato ed è anche protetto contro virus e malware.

Ad appena 189€ si tratta a tutti gli effetti di un affare d’oro che non ti conviente perdere, a maggior ragione se consideri che ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

