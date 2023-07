Samsung Book Cover Keyboard: prezzo stracciato al Prime Day

Pronto per risparmiare un sacco? Il Prime Day di oggi ti sta riservando un’offerta pazzesca che cambierà la tua interazione con il tablet. Trasforma il tuo Galaxy Tab S7 e S8 in un fantastico notebook grazie alla Samsung Book Cover Keyboard Slim. Oggi la acquisti a un prezzo formidabile. Mettila subito in carrello a soli 64,99 euro, invece di 93,99 euro.

Che occasione d’oro per migliorare la tua interazione e produttività con il tuo tablet e allo stesso tempo spendere pochissimo rispetto al suo prezzo di listino. Prima di tutto protegge il tuo dispositivo da urti, graffi e durante il trasporto. Poi offre una praticissima tastiera integrata per digitare in totale comodità i tuoi testi come se fossi al computer.

Samsung Book Cover Keyboard Slim: prezzo da sogno al Prime Day

Installa in un attimo la Samsung Book Cover Keyboard Slim al tuo tablet. Grazie ai praticissimi magneti si fissa alla scocca del tuo dispositivo in una presa stabile e sicura. Inoltre, il pratico scomparto integrato ti permetterà di portare sempre con te la S Pen. Abbinala al Galaxy Tab S8 in offerta a soli 599 euro. Oppure al tuo Galaxy Tab S7.

Mettila ora in carrello a soli 64,99 euro, invece di 93,99 euro. Questa promozione è dedicata solo ai clienti Prime. Approfitta subito del Prime Day attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. I vantaggi sono prezzi sempre vantaggiosi, pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.