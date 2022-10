Samsung, BELLISSIMA smart TV QLED da 43" a prezzo WOW su eBay

Se sei alla ricerca di una smart TV in grado di regalarti emozioni uniche durante la visione dei tuoi programmi preferiti, questa di Samsung da 43″ QLED in vendita su eBay fa proprio al caso tuo. A un prezzo super conveniente con tanto di spedizione rapide e gratuite, la televisione del colosso sudcoreano è apprezzata da milioni di utenti in tutto il mondo per le sue incredibili qualità e il suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Come ogni smart TV Samsung di un certo livello, anche questo modello vanta un design stupefacente fatto di materiali di buona fattura e cornici così ben ottimizzate da essere quasi impercettibili.

Che prezzo su eBay per la bellissima smart TV Samsung QLED da 43″

Nonostante un prezzo evidentemente molto aggressivo, il modello di smart TV Samsung gode della presenza della tecnologia Quantum Matrix Technology che aumenta del 100% il volume colore per un’esperienza visiva immersiva e avvolgente. A tutto ciò si aggiunge poi la tecnologia Dolby Atmos per un audio surround di nuova generazione e il Quantum Dot per una illuminazione eccellente di ogni singolo pixel.

Elegate e super sottile, la smart TV è anche perfetta per il gaming grazie a un set di singolari funzionalità appositamente realizzate per soddisfare le esigenze dei gamer su console. Inoltre, come da tradizione Samsung, anche questo modello di smart TV è perfettamente compatibile con le migliori piattaforme streaming del momento.

Guarda tutti i tuoi programmi preferiti come se fossi seduto in poltrona al cinema con la stupenda smart TV Samsung da 43″ con tecnologia QLED. Mettila subito nel carrello fintanto che può essere tua a un prezzo davvero concorrenziale, a maggior ragione considerando che con PayPal puoi scegliere di pagarla comodamente in tre rate senza interessi e senza busta paga.

