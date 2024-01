Samsung: arriva la One UI 6.0 per i "vecchi" pieghevoli

Se avete un vecchio smartphone pieghevole di Samsung, oggi ci sono ottime notizie per voi. I Galaxy Z Fold e Flip degli anni passati stanno ottenendo in questi giorni la nuova versione della skin proprietaria della compagnia, la One UI 6.0, basata su Android 14.

Samsung: questi sono i pieghevoli che si aggiornano

Andiamo con ordine: la società sudcoreana ha iniziato a distribuire Android 14 ai suoi device pochi mesi or sono, ma l’update ha interessato solo i top di gamma e i midrange premium. Pian piano però, il rollout inizia approdare anche ai midrange della gamma A e M e ora perfino sui foldable di quarta generazione. Sui Galaxy z Flip5 e Z Fold5 è già presente ma se avete un Fold4 e un Flip4, questo è il momento perfetto per aggiornare il proprio terminale. Inizialmente il software è destinato ai clienti americani ma presto lo vedremo anche noi. Segnaliamo che sta arrivando anche per Galaxy Z Fold3 e Z Flip3.

Considerando la mole dell’update, noi suggeriamo sempre di scaricare questi aggiornamenti tramite Wi-Fi. Se non lo vedrete nei giorni a venire, potete forzare il tutto andando nelle impostazioni del telefono, pigiando su “Aggiornamento software” e poi su “Scarica e installa”.

Nelle notizie correlate, vogliamo consigliarvi l'ottimo Galaxy Z Flip5 5G di Samsung che costa solo 899,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

