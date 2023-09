Samsung aggiorna il Galaxy A54 alla One UI 6: è il momento di comprarne uno

In queste ore Samsung ha iniziato a distribuire la beta della One UI 6.0 per il suo midrange più venduto e apprezzato di sempre, il Galaxy A54 5G. Oltre ad arrivare sui terminali premium, questo firmware, ricco di novità, sta iniziando a giungere anche sulla fascia media. Di fatto, la serie S23 ha già ricevuto la seconda beta, mentre adesso la prima viene distribuita anche su telefoni meno costosi.

Samsung Galaxy A54 5G e One UI 6.0: cosa ci aspettiamo?

Si segnala che molti utenti possessori di Galaxy A54 hanno già potuto provare la beta della One UI 6.0 prima della release stabile; ovviamente, per la prova, hanno dovuto accettare di partecipare al programma di beta testing presente sull’app Samsung Members (disponibile sul device). Una volta convalidato il tutto, hanno potuto procedere all’installazione del software dal menù delle impostazioni e, precisamente, dall’area “Aggiornamento software”.

Piccola precisazione: la beta alla One UI 6.0, al momento, è accessibile solo in Corea del Sud ma presto verrà estesa anche agli altri mercati. È una build non ufficiale, pertanto gli utenti potrebbero riscontrare grossi bug che potrebbero pregiudicare l’esperienza dello smartphone. Noi consigliamo sempre di non installarla sui vostri gadget “daily driver”. Ad ogni modo, eseguite tanti backup per sicurezza, qualora voleste procedere con il download.

Fra le varie modifiche, oltre alla correzione di bug e ai miglioramenti generali del sistema, arriva un nuovo stile grafico per la tendina dei toggle rapidi, vediamo l’app Health migliorata, la schermata Home ridisegnata e nuove funzionalità per le app ufficiali di Samsung.

Nelle notizie correlate, se volete un Galaxy A54 5G, sappiate che è uno degli smartphone di fascia media più venduti dell’ultimo periodo: lo trovate su Amazon al prezzo consigliato di soli 409,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, è un best buy, c’è la consegna celere e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

