Samsung ha appena aggiornato il modulo Good Lock Pentastic con la nuova personalizzazione Air Command per la vostra S Pen; sì, ora potrete settare al meglio le impostazioni dello stylus di Note20/20 Ultra e di S21 Ultra 5G.

Pentastic: la vostra S Pen sarà “tutta nuova”

Per chi non lo sapesse, Pentastic è uno dei nuovi moduli Good Lock, la suite di casa Samsung che consente agli utenti di personalizzare la propria esperienza con la S-Pen. L’ultimo aggiornamento aggiunge alcuni sfondi personalizzati ad Air Command, oltre al controllo della luminosità e della sfocatura.

Dopo aver aperto l’applicazione, vi suggeriamo di toccare “Air Command“, scegliendo così lo stile che preferite. In questo modo si aprirà l’editor, in cui sarà possibile caricare un’immagine che servirà da sfondo ogni volta che si accederà a Air Command. Una funzionalità davvero simpatica e carina.

Dopo aver selezionato la vostra foto, potrete aggiungere un po’ di sfocatura e regolare di conseguenza la luminosità. Se non desiderate un’immagine di sfondo, vi basterà accedere ai cursori di luminosità e sfocatura che continueranno a funzionare come se nulla. Onestamente, pensiamo che uno sfondo trasparente sia quello migliore, soprattutto se abbassate la luminosità e aggiungete un po’ di sfocatura.

Nelle notizie correlate, sappiate che Samsung ha dismesso ufficialmente (almeno per quest’anno) la serie Galaxy Note. Esatto, quest’anno non ci sarà un nuovo modello e, probabilmente, avremo un foldable con il supporto alla S Pen. Non di meno, l’OEM sudcoreano ha garantito che avrebbe dotato di tale feature anche i futuri smartphone di fascia media.

D’altro canto, è lecito aspettarci un Galaxy S21 FE con supporto alla stilo capacitiva ma inclusa in una cover acquistabile in separata sede, proprio come avviene per il Galaxy S21 Ultra 5G.

