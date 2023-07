Samsung 870 EVO: l'SSD per il tuo PC ad un prezzo stracciato (solo 40€)

State cercando un nuovo SSD interno per il vostro computer? Oggi abbiamo la miglior soluzione per le vostre esigenze. Il Samsung 870 EVO è uno delle migliori prodotti che ci sia in commercio. Costa solo 40,00€ al posto di 59,99€, spese di spedizione incluse. È un prezzo veramente eccezionale per un gadget del genere; vi servirà per aumentare drasticamente le performance del vostro computer. Farete un bell’upgrade se lo installerete nella macchina; adesso analizziamo i suoi dettagli.

Samsung 870 EVO: l’SSD più performante che vi sia

Il Samsung 870 EVO dispone di una velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e della velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s. Cosa implica? Semplice: le operazioni quotidiane come l’avvio del sistema operativo, l’apertura di applicazioni e il trasferimento di file diventano incredibilmente veloci ed efficienti. Inoltre, grazie alla tecnologia V-NAND di Samsung, questo SSD è in grado di ridurreoì i tempi di caricamento delle applicazioni e di migliorare la reattività del sistema globale.

Un altro aspetto fondamentale è la sua straordinaria affidabilità. È stato progettato per durare nel tempo; nello specifico, vediamo che la tecnologia V-NAND a 3 bit per cella consente di ottenere una maggiore durata rispetto ai tradizionali SSD basati su features meno avanzate. Infine, vanta una protezione termica avanzata e un’avanzatissima gestione dinamica del calore. Troviamo poi un software di gestione intuitivo chiamato “Samsung Magician“; consente di monitorare le prestazioni del drive, eseguire aggiornamenti firmware e ottimizzare le impostazioni del sistema. Questo particolare modello dispone di 500 GB di memoria interna, uno storage perfetto per l’archiviazione di file, foto, video, canzoni e per l’installazione di software. Lo trovate in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 40,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire; il reso è gratuito entro un mese dall’acquisto e vi sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

