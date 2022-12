Salva le tue videocassette: rendile ETERNE con questo gadget da 5€

Le tue videocassette, i tuoi ricordi, i filmati che ami di più. Rendili eterni e digitalizzali in pochi passi. Questo spettacolare gadget tech è in grado di convertire il segnala da analogico a digitale ed è anche in gran sconto su Amazon adesso. Infatti, puoi portarlo a casa a 5€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce perché a questo prezzo durerà pochissimo.

Un prodotto infinitamente semplice da utilizzare. Un’estremità va collegata al tuo PC (sul quale puoi installare il software di conversione e acquisizione che preferisci, anche uno gratuito) mentre l’altra va abbinata a un vecchio videoregistratore oppure una videocamera di vecchia generazione. A quel punto, basterà seguire le istruzioni per far partire la conversione.

La soddisfazione di portare il contenuti delle tue VHS in digitale, così da poterli riguardare ogni volta che desideri, è impagabile. La possibilità di farlo da solo, e tutte le volte che desideri, è una grande soddisfazione.

Soprattutto, l’investimento per questo gadget è infinitamente piccolo. Basta informarsi su quanto costerebbe far fare lo stesso tipo di lavoro per un solo filmato a un professionista: ci si rende subito conto dell’evidente risparmio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.