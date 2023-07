Salva le piante dal caldo AFRICANO: timer irrigazione in offerta

La fase “calda” dell’estate è arrivata e le temperature sono alle stelle. Le tue amate piante hanno bisogno di un’irrigazione adeguata per sopravvivere all’ardente caldo africano. Ma non c’è motivo di preoccuparsi, c’è una soluzione perfetta disponibile.

Approfitta dell’offerta imperdibile su Amazon e acquista questo sistema di irrigazione con timer, attualmente in offerta a soli 28,11 euro. È il salvavita che le piante stanno aspettando.

Timer irrigazione: la genialata che salverà il tuo giardino

Il timer dell’irrigatore dispone di 3 programmi personalizzabili che permettono di impostare l’orario di inizio, la durata e la frequenza dell’irrigazione in base alle specifiche esigenze delle piante. Questo permette di adattare il programma di irrigazione alle diverse fasi e stagioni di crescita.

Ma le caratteristiche non finiscono qui: il timer è dotato di un sensore automatico di rilevazione della pioggia, eliminando la necessità di attivare manualmente la funzione di pausa quando piove. Grazie al modulo sensore ad alta sensibilità, il sistema monitora la pioggia in tempo reale e interrompe automaticamente l’irrigazione. Quando il sensore rileva che la pioggia è cessata, il timer riprende il normale funzionamento. Questo non solo risparmia acqua, ma assicura anche che le piante ricevano irrigazione solo quando necessario.

Il sistema di irrigazione offre sia l’opzione automatica che manuale. Eseguirà automaticamente i programmi di irrigazione in base alle impostazioni predefinite, ma permette anche di attivare manualmente l’irrigazione in qualsiasi momento, senza interrompere il programma pianificato. Il controllo è completamente nelle tue mani.

La tecnologia avanzata del circuito stampato garantisce una precisione eccezionale nel controllo dell’irrigazione. Il timer utilizza un chip IC integrato ad alta precisione e un’elettrovalvola completamente chiusa a bassa pressione, per un controllo stabile e affidabile dell’apertura e chiusura della valvola. Alimentato da 2 batterie AA da 1,5 V (non incluse), il sistema può funzionare per oltre 6 mesi senza problemi.

Dotato di un ampio schermo LCD da 8 x 4 cm, il timer di irrigazione visualizza l’ora corrente, i dettagli del programma, il livello della batteria e altre informazioni operative in modo intuitivo. L’installazione è semplice e non richiede l’uso di strumenti. In pochissimo tempo, potrai goderti un giardino rigoglioso e sano.

Non lasciare che il caldo africano danneggi le tue piante. Acquista subito il sistema di irrigazione con timer in offerta su Amazon a soli 28,11 euro. Risparmia tempo, risorse e, soprattutto, proteggi la salute delle tue piante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.