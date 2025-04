Salva i tuoi file più importanti su un cloud sicuro come Internxt

Foto, video, documenti di lavoro: tutti questi file sono importanti, chi per una ragione chi per un’altra, allo stesso tempo però sono in pericolo se non conservati in un luogo sicuro. E se te lo stai domandando no, né l’hard disk del computer né la memoria interna del telefono né uno spazio di archiviazione rimovibile possono considerarsi tali.

La soluzione più efficace è conservare i propri file in uno spazio cloud sicuro. Nell’elenco dei servizi migliori figura Internxt, cloud storage in grado di offrire una protezione ed una privacy ai massimi livelli, anche grazie al suo codice open-source verificato.

In questi giorni i nuovi piani a vita di Internxt sono in offerta al prezzo più basso dell’anno, con prezzi a partire da 162 euro per il piano Essential: è previsto un unico pagamento, a differenza dei piani di abbonamento mensili o annuali della concorrenza.

Perché salvare i file più importanti sul cloud storage Internxt

Lo spazio cloud di Internxt consente di archiviare documenti personali (ad esempio contratti, ricevute e carte d’identità), foto, video, progetti di lavoro o studio. In questo modo, gli utenti non corrono il rischio di perderli qualora il proprio computer si rompa o in caso di smarrimento del telefono.

Questo è il vantaggio offerto dai servizi di cloud storage, ma ci sono alcuni servizi che offrono una determinata sicurezza e privacy, altri invece trascurano un elemento di per sé essenziale. E il fatto più sorprendente è che le carenze si riscontrino nei servizi cloud più famosi, quelli ad esempio disponibili di default sugli smartphone di oggi.

Internxt si distingue, in positivo, proprio su questo punto, garantendo per tutti i piani uno spazio di archiviazione crittografata a conoscenza zero, nonché una crittografia post-quantistica, un antivirus e una VPN ultraveloce illimitata. Tutte funzionalità, quelle appena descritte, che non sono disponibili in altri servizi concorrenti.

La promozione che consente di risparmiare l’82% sui piani a vita è valida per un periodo di tempo limitato: per visualizzarla è sufficiente collegarsi sul sito ufficiale Internxt.