Salernitana-Monza: orario streaming, formazioni e telecronaca

Continua la ventiquattresima giornata di Serie A TIM 2022/23. In campo, domenica 26 febbraio 2023, scenderanno Salernitana-Monza. Solo una settimana dopo aver ospitato la Lazio, la Salernitana gioca di nuovo in casa, ma questa volta contro il Monza di Berlusconi.

Guarda il live match in streaming su DAZN. Il calcio d’inizio fischierà alle ore 15:00 in punto. Tra l’altro, con un solo abbonamento oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

E se ti trovi all’estero? Grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai accedere ai contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Salernitana-Monza: telecronaca e formazioni

La telecronaca di Salernitana-Monza è stata affidata a Federico Zanon, mentre il commento tecnico a Fabio Bazzani. I due allenatori hanno già stabilito le probabili formazioni che scenderanno in campo. Vediamo quindi le loro decisioni, sempre che non cambino all’ultimo minuto:

Salernitana (3-4-2-1)

Sepe

Lovato

Daniliuc

Pirola

Candreva

Coulibaly

Nicolussi Caviglia

Bradaric

Bonazzoli

Vilhena

Piatek

Monza (3-4-2-1)

Di Gregorio

Izzo

Marì

Caldirola

Donati

Sensi

Machin

Ciurria

Pessina

Caprari

Petagna

