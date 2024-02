SALDI Unieuro, solo oggi l'iPad di 10a generazione CROLLA del 30%

Grazie ad un supersconto da parte di Unieuro in occasione del San Valentino, gli utenti possono acquistare il bellissimo iPad di decima generazione ad un prezzo bomba. Questo modello da 64 GB di memoria è ottimo per svariate tipologie di utilizzo.

Il prezzo, rispetto a quello di Apple, scende del 30% e passa dunque da 589 a soli 409 € con due anni di garanzia. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate usando PayPal o Klarna.

L’iPad di Apple più ricercato del momento, la memoria è da 64 GB

Il bello di questo spettacolare tablet è poterlo portare veramente ovunque vista l’estetica fatta di materiali resistenti e di un peso leggerissimo. Apple ha realizzato questo iPad rendendolo ancora migliore, più capace e soprattutto più semplice da utilizzare. Sono diverse le possibilità che attendono il pubblico, che si può basare su una memoria interna da 64 GB, ma soprattutto su un display da 10,9″ Liquid Retina, in grado di produrre contenuti fino al 4K. Il gran vantaggio è quello di avere uno schermo luminosissimo, anche sotto la luce del sole.

Realizzare contenuti è poi semplicissimo grazie alla fotocamera grandangolare da 12 MP con zoom digitale 5x e in grado di realizzare video in 4K a 60 fps. Non è da meno la fotocamera frontale, ultra-grandangolare, anch’essa con 12 MP.

Un altro gran punto di forza è certamente la batteria, in grado di concedere fino a 10 ore di fila di navigazione web o riproduzione video.

In conclusione, siamo di fronte all’iPad più interessante del momento, quello più conveniente ed allo stesso tempo anche più acquistato. Apple ha prodotto un vero e proprio capolavoro fatto di estetica e hardware, con il punto forte che è rappresentato certamente dal display.

È difficilissimo trovare una qualità così elevata quando si parla di schermi, per cui non bisogna fare altro che goderselo. La grande versatilità poi è il fiore all’occhiello, siccome può essere utilizzato per qualsiasi cosa liberamente. Oggi l’iPad, che beneficia dei “San Valentino’s Day” di Unieuro, costa ben 180 € in meno rispetto al prezzo originale, per cui solo 409 €.

Per quanto concerne il pagamento, può essere effettuato in un’unica soluzione o anche in tre rate da 136,33 € senza interessi. Nella pagina di acquisto, servirà solo scegliere Klarna o PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.