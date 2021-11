Safari (Beta) si aggiorna con il supporto al ProMotion

Safari Technology Preview si aggiorna e introduce il supporto per lo scorrimento a 120Hz sui nuovi MacBook Pro appena rilasciati.

I nuovi MacBook Pro ora godono di Safari a 120 Hz

Lunedì Apple ha rilasciato un aggiornamento dell'anteprima di una nuova versione di Safari con una bella aggiunta per gli utenti possessori di MacBook Pro 2021, poiché la nuova iterazione consente lo scorrimento a 120Hz per i pannelli ProMotion. Ciò avviene dopo che gli utenti si sono lamentati del fatto che lo scorrimento delle pagine Web in Safari non sembrava fluido nonostante ci fosse con un display ad alta frequenza di aggiornamento.

La versione 135 dell'anteprima della tecnologia Safari include il supporto per le animazioni di scorrimento a 120Hz, le quali dovrebbero rendere tutto più fluido sul nuovo MacBook Pro. Per qualche ragione sconosciuta, l'OEM di Cupertino ha rilasciato macOS Monterey senza il supporto completo a 120Hz nelle sue app native, il che è strano dal momento che ProMotion è uno dei principali punti di forza dei nuovi laptop premium del 2021.

Sfortunatamente, poiché Safari Technology Preview è una versione sperimentale per gli sviluppatori, ci vorrà del tempo prima che la versione macOS nativa del browser venga aggiornata con il supporto completo ai 120 Hz.

Oltre a ciò, Safari Technology Preview 135 include anche altri miglioramenti e nuove funzionalità, come potete vedere di seguito:

Le note di rilascio per Safari Technology Preview 135 sono disponibili con colori accentati, caricamento lento delle immagini, animazioni di scorrimento fluide a 120 Hz, API requestVideoFrameCallback e nuove unità di visualizzazione tra cui: svw/svh piccolo, lvw/lvh grande e dvw/dvh dinamico.

Per gli utenti che hanno già installato Safari Technology Preview, l'update è ora disponibile tramite il menù “Aggiornamento software” all'interno dell'app delle Preferenze di Sistema. Se non avete installato Safari Technology Preview, questa particolare versione del broswer della mela è disponibile per il download sul sito Web di Apple Developer. Questa versione può essere installata su macOS Monterey e macOS Big Sur senza necessità di sostituire il browser principale.