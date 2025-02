Ryanair: nuova stretta sul bagaglio a mano? Nessun problema con questo zaino

Purtroppo sembra che da maggio di quest’anno Ryanair cambierà di nuovo le già rigide regole su check-in e bagaglio a mano. Dunque se hai intenzione di viaggiare in Europa in modo economico devi assolutamente correre ai ripari. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo zaino da viaggio a soli 22 euro circa, invece che 33,95 euro.

Si tratta di un’offerta a tempo limitato che ti permette, grazie a uno sconto sul prezzo di listino del 35%, di risparmiare e soprattutto di fare una furbata. Infatti con questo pratico zainetto potrai continuare a viaggiare su tutte le compagnie low cost, incluse Ryanair, senza pagare tasse extra.

Zaino da viaggio: la furbata per le compagnie low cost

Come dicevamo all’inizio purtroppo le compagnie low cost come Ryanair tendono sempre a cercare cavilli e piccole regole per farti pagare un’esagerazione biglietto. Però con questo zaino da viaggio non avrei nessun problema. Grazie alle sue dimensioni 40 x 20 x 25 cm puoi stare tranquillo.

È pensato per essere sì compatto ma anche abbastanza capiente perché tu possa infilare tutto ciò che ti serve per il tuo viaggio fuori porta. Gode infatti di una tasca centrale molto capiente dove potrai mettere i vestiti di cui hai bisogno. Una tasca posteriore dove puoi infilare un computer portatile da circa 14 pollici e una tasca anteriore con altre piccole tasche. È realizzato con materiali resistenti ed è impermeabile. Gli spallacci e lo schienale sono imbottiti e così lo puoi usare anche per andare in giro nella città che hai scelto come destinazione per la tua vacanza.

Le regole cambiano? Allora adattati per evitare di essere colto impreparato. Vai subito su Amazon e acquista il tuo zaino da viaggio a soli 22 euro circa, invece che 33,95 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.