RyanAir NON può farci niente: così NON PAGHI più il bagaglio in cabina

Se viaggi con compagnie aeree low cost, certamente anche tu hai utilizzato almeno una volta Ryanair o altre compagnie simili. Ti sarai reso conto che ormai portare a bordo un bagaglio a mano è diventato quasi più costoso di imbarcarne uno. Strategie di vendita, assolutamente lecite, che però spesso rendono inefficace il risparmio in fase di acquisto del biglietto stesso.

In questo modo quel weekend fuori o quel ponte costano molto di più solo perché necessario portare con sé i propri effetti personali. Per fortuna, queste compagnie permettono ancora di portare con sé una borsa piccola a bordo in forma completamente gratuita. Sfruttando questa possibilità, giocando con gli scompartimenti e con le dimensioni consentite (40X20X25 cm), qualche genio è riuscito a tirare fuori una soluzione impressionante, che ti permetterà di smettere di pagare extra. Si tratta di uno zaino, robusto e resistente, che ha le perfette dimensioni per essere portato gratis, ma che di fatto all’interno è super capiente e ben organizzato. Se poi ci abbini anche un altro piccolo trucco che ti svelerò a breve, allora potrai portare con te ancora più cose. Curioso di sapere come fare? Allora continua a leggere!

Ryanair e non solo: così non paghi più extra per il bagaglio

Innanzitutto, questi sono i due prodotti che ti servono, li trovi su Amazon:

zaino bagaglio in promozione a 39,99€;

sottovuoto a mano da viaggio, 3 pezzi a 12,99€.

Partiamo dal presupposto che quello che sto per raccontarti è qualcosa di ampiamente testato. Mi capita spessissimo di partire, per lavoro o per piacere, e di stare fuori meno di una settimana. Solitamente, dai 3 ai 5 giorni. Proprio questo rendeva estremamente fastidioso dover pagare pochissimo i biglietti e tantissimo per portare a bordo un piccolissimo trolley. Spesso non ne valeva neanche la pena: se ci si organizza bene, non serve avere con sé la metà dell’armadio quando si viaggia.

Ecco perché mi sono ingegnata e ho cercato una soluzione. Con grande sorpresa, ho scoperto che esisteva ed era già ampiamente sfruttata. Il particolare zaino del quale ti sto raccontando non è come gli altri, non è come quello che utilizzi solitamente durante il giorno. Si tratta di un prodotto appositamente studiato per essere organizzato in modo da offrirti la possibilità di portare con te indumenti, effetti personali, accessori di elettronica e persino un computer. Ha delle cinghie apposite per ridurre le dimensioni complessive ed è molto comodo da indossare, grazie gli spa allacci ergonomici. Inoltre, dettaglio non trascurabile, ha le perfette dimensioni per essere definito una banale “borsa piccola”, tipica di Ryanair.

Non contenta, per portare ancora più cose a questa soluzione ho abbinato il sottovuoto da viaggio. Non so chi l’abbia inventato, ma è qualcosa di geniale alla quale neanche io credevo prima di testarlo direttamente. Si tratta di sacchetti per mettere sottovuoto gli indumenti, tipo quelli che forse utilizzi quando fai il cambio di stagione, che però non hanno bisogno dell’aspirapolvere per eliminare l’aria in eccesso: bastano le mani!

Al suo interno basta inserire gli abiti, chiudere e iniziare ad arrotolare. Dalla parte opposta esce l’aria in eccesso e, quando finisce, potrai stendere nuovamente, oppure lasciare arrotolato, il sacchetto: ti renderai conto che occuperà molto meno spazio. Io ci ho messo dentro addirittura una giacca elegante è una camicia: li ho tirati fuori e non erano stropicciati, nonostante lo temessi.

La soddisfazione di tornare a casa dopo il viaggio consapevole di non aver pagato un centesimo in più per avere con me tutte le mie cose è stata impagabile. Soprattutto, con un solo viaggio di questo tipo ho recuperato l’intero investimento dell’acquisto di questo kit composto da zaino e sottovuoto a mano, che però utilizzerò praticamente all’infinito.

Insomma, con questa soluzione economica potrai continuare a viaggiare con le compagnie aeree low cost, come Ryanair, godendoti al massimo il risparmio e senza sprecare denaro. Non ti resta che acquistare quello che ti serve, direttamente da Amazon, e aspettare che arrivi a casa con spedizioni veloce e gratis grazie ai servizi Prime:

Goditi il viaggio, usa il denaro extra per le tue esperienze e non sprecarlo per il trolley!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.