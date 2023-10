Rowenta X-Plorer Serie 130Ai, il RE dei robot aspirapolvere a 299€

Se non ne puoi più di passare l’aspirapolvere con il filo ogni giorno quando torni dal lavoro, quest’oggi Amazon ha in serbo per te una offerta scioccante sull’ottimo robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer Serie 130Ai. Apprezzato da tantissimi utenti in tutto il mondo, il robot aspirapolvere a marchio Rowenta costa appena 299€ grazie a uno sconto immediato del 24%.

Rowenta X-Plorer Serie 130 Ai è realizzato con materiali di buon livello, integra numerosi sensori smart e, soprattutto, fa il suo dovere senza mai fare un passo falso: il mix di certezze di cui hai bisogno per avere una casa sempre pulita.

Il robot aspirapolvere di Rowenta è in super offerta su Amazon: prezzo conveniente

Il robot aspirapolvere è dotato di un potente motore aspirante da 2700Pa che, in tandem con due spazzole ad alta intensità, raccolgono con facilità la polvere e anche i peli dei tuoi animali. Alimentato da una batteria che ti garantisce 120 minuti di autonomia complessiva, il robot Rowenta è in grado di mappare automaticamente tutte le aree della tua abitazione e si muove in pieno silenzio scansando eventuali ostacoli lungo il suo tragitto.

Goditi il weekend per riposarti e per impiegare al meglio il tuo tempo libero, lasciando le faccende di casa al popolarissimo robot aspirapolvere di Rowenta; mettilo subito nel carrello e preparati a riceverlo direttamente a casa già nella giornata di domani con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.