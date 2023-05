Rowenta X-Plorer S75: il robot aspirapolvere e lavapavimenti al 44%

Oggi puoi fare un vero colpaccio e mettere le mani su questo robot che aspira e lava i pavimenti al posto tuo in modo efficiente, a un prezzo davvero vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Rowenta X-Plorer S75 a soli 279,99 euro, invece che 499 euro.

Una promozione esclusiva del 44% che ti permette di risparmiare 219 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Con questo piccolo robot non dovrai più fare le pulizie di casa. A questo prezzo è un vero affare.

Rowenta X-Plorer S75: il robot delle meraviglie a un prezzo shock

Rowenta X-Plorer S75 è un robot spettacolare, con una potenza di aspirazione da 2700Pa è in grado di raccogliere di tutto senza tralasciare nulla. Possiede una tecnologia di navigazione laser che gli permette di scansionare ogni stanza in modo accurato. In questo modo si muove con agilità superando gli ostacoli e pulendo in modo profondo.

È poi dotato di un sistema di lavaggio che garantisce una pulizia completa in una sola passata. È in grado di identificare le superfici su cui passa adattando la potenza di conseguenza. Ha una super batteria in grado di durare per 2 ore e, quando si sta per scaricare, torna in automatico alla base di ricarica.

Approfitta anche tu di questa strepitosa offerta. Fai veloce perché le unità disponibili a questo prezzo non sono molte. Vai ora su Amazon e acquista il tuo Rowenta X-Plorer S75 a soli 279,99 euro, invece che 499 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.