Rowenta X-Plorer S75: lava e aspira, il robot delle meraviglie al 51%

Butta via scopa, paletta e mocio e avvaliti di questa promozione speciale per avere un robot che aspira e lava i pavimenti al posto tuo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Rowenta X-Plorer S75 a soli 243,93 euro, invece che 499 euro.

Non serve che ti stropicci gli occhi perché ti assicuro che non stai sognando. Sei solo di fronte a uno sconto gigante del 51% che ti permette di risparmiare la bellezza di 255 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Rowenta X-Plorer S75: mai più senza il piccolo robot

Questo piccolo robot è dotato di un aspirazione potentissima da 2700 PA e mentre aspira lava anche il pavimento in una sola passata. È dotato di 4 modalità di potenza tra cui scegliere e può riconoscere in automatico i tappeti adeguando la potenza di conseguenza.

La tecnologia laser Smart Exploration 8.0 gli consente di scansionare ogni stanza, anche su più livelli, e stabilire il percorso migliore. Puoi personalizzare il tutto nell’app dedicata e controllarlo da remoto. Ed è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Oggi non puoi assolutamente lasciare che questa offerta passi senza avvalertene. Per cui vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Rowenta X-Plorer S75 a soli 243,93 euro, invece che 499 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.