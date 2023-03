Rowenta X-Plorer S45: robot aspirapolvere e lavapavimenti sotto i 200€

Sei stanca di correre dietro ai tuoi figli o ai tuoi animali domestici che lasciano sempre i pavimenti sporchi? Oggi puoi risolvere con una modica spesa per avere tutta la casa sempre pulita senza sforzo. Vuoi sapere come? Vai su Amazon e metti nel tuo carrello Rowenta X-Plorer S45 a soli 199,99 euro, invece che 249 euro.

Questo è probabilmente uno dei migliori, se non il migliore, robot aspirapolvere e lavapavimenti, in rapporto al prezzo di costo. Per cui è inutile dire che con questo ulteriore sconto del 20% dovrai essere super veloce se lo vuoi avere. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Rowenta X-Plorer S45: tu ti rilassi e lui pulisce ogni angolo di casa

Il robot Rowenta X-Plorer S45 è dotato di 3 modalità di pulizia che potrai scegliere in base alle tue esigenze. Una modalità automatica, una più veloce da 30 minuti e una per pulire soltanto il perimetro. Scaricando l’app dedicata sarai in grado di controllare il piccolo robot anche quando sei fuori casa. Ed è compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

Usa una tecnologia con sensori a infrarossi che gli permette di riconoscere gli ostacoli e le scale. Ha poi ha un sistema di pulizia con due spazzole laterali e una spazzola centrale che gli consente di raccogliere facilmente la polvere su tutte le superfici. Riconosce i tappeti e pulisce in modo completo. Oltre ad aspirare, lava i pavimenti in una sola passata. È in grado di pulire per più di 2 ore consecutive e, quando sta per scaricarsi, ritorna in automatico alla sua base di ricarica.

Davvero un ottimo affare. Se non vuoi rischiare di perderti quest’offerta vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Rowenta X-Plorer S45 a soli 199,99 euro, invece che 249 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.