Rowenta X-Plorer, robot lava e aspira in una passata a prezzo SHOCK

Dimenticati una volta per tutte del tempo perso a spolverare e lavare i pavimenti di casa: il popolarissimo robot aspira e lava Rowenta X-Plorer è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Con uno sconto del 34% che ti fa risparmiare 89€, infatti, l’elettrodomestico a marchio Rowenta precipita ad appena 171€.

Realizzato con materiali di buona fattura e ricco di tantissime funzionalità avanzate, il robot di Rowenta è in grado di aspirare lo sporco e lavare contemporaneamente: in una sola passata hai quindi la certezza di avere pavimenti sempre puliti e soprattutto senza polvere.

Su Amazon puoi risparmiare il 34% sul robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer

Il robot Rowenta X-Plorer monta una batteria in grado di assicurarti un utilizzo continuato di ben 2 ore e mezza, dispone di tre modalità di pulizia per rispondere alle tue personali necessità ed è anche facilmente programmabile. Adatto a qualsiasi tipologia di pavimento, il robot è anche dotato di sensori ad infrarossi, paraurti e sistemi di anticaduta: lo attivi ed è in grado di muoversi con sicurezza per tutta casa evitando ostacoli oppure zone potenzialmente pericolose.

Risparmia subito 89€ con questa offerta di Amazon e goditi una casa sempre pulita e in ordine senza muovere un dito: il robot aspirapolvere di Rowenta ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze sotto tutti i punti di vista. Inoltre, se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (condizione valida solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.