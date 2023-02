Rowenta X-Plorer: il robot aspirapolvere all'avanguardia con il metà prezzo

Il robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer Serie 75 è un prodotto di alta qualità con caratteristiche all’avanguardia, ora disponibile su Amazon con il 49% di sconto. Questa è un’occasione che non puoi assolutamente perdere se stai cercando un dispositivo intelligente per tenere pulita la tua casa o ufficio. Approfitta subito di questa occasione e acquista questo robot avanzato ad un prezzo di soli 255,61 euro, con la possibilità di poterlo pagare in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

Rowenta X-Plorer: non perdere questa occasione più unica che rara

Grazie alla tecnologia laser Smart Exploration 8.0, Rowenta X-Plorer Serie 75 scansiona ogni stanza della tua casa, rileva gli ostacoli e crea una mappa precisa per un percorso di pulizia personalizzato. Inoltre, la mappatura è completamente personalizzabile, consentendo di scegliere le aree da pulire, definire le zone off-limits e stabilire percorsi di pulizia personalizzati.

Una caratteristica che distingue il robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer Serie 75 è il suo sistema Aqua Force, che aspira e lava i pavimenti in una sola passata. La spazzola motorizzata Animal Turbo e le spazzoline laterali catturano ogni tipo di sporco, inclusi i peli di animale, rendendolo un prodotto ideale per i proprietari di animali domestici.

Rowenta X-Plorer Serie 75 è dotato di sensori anti-collisione e anti-caduta, che gli permettono di evitare gli ostacoli e rilevare i gradini per evitare cadute accidentali. Inoltre, questo robot è in grado di identificare automaticamente la tipologia di superficie e adattare la potenza di aspirazione, assicurando una pulizia ottimale in ogni stanza.

Questo dispositivo è anche molto intelligente e utilizza una funzione Charge&Go per tornare automaticamente alla base per la ricarica e, una volta terminata, riprende dal punto in cui ha interrotto. Inoltre, è compatibile con l’app dedicata gratuita (per iOS e Android) e con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home, per un completo controllo delle sessioni di pulizia anche quando si è fuori casa.

Per coloro che soffrono di allergie o hanno animali domestici, il robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer Serie 75 è dotato di spazzola Animal Turbo per i peli di animale e panno Animal Scrub per eliminare anche le macchie più ostinate. Inoltre, il panno elettrostatico Allergy e il filtraggio ad alte prestazioni catturano le particelle di polvere rilasciando aria pulita.

Infine, Rowenta X-Plorer Serie 75 viene fornito con una garanzia soddisfatto o rimborsato di 30 giorni, il che significa che se non sei completamente soddisfatto, puoi restituirlo senza pensieri e ricevere un rimborso completo. Questa promessa vale solo per prodotti Venduti e Spediti da Amazon.

In sintesi, il robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer Serie 75 è un prodotto di alta qualità con molte caratteristiche all’avanguardia e un’ottima occasione da prendere al volo su Amazon con il 49% di sconto. Non perdere altro tempo e acquistalo subito ad un prezzo FOLLE di soli 255,61 euro. Non te ne pentirai assolutamente.

