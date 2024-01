Rowenta X-Plorer 75S mappa, aspira e lava: rate da 55€ senza interessi

Ormai i robot aspirapolvere sono una delle soluzioni migliori e più ricercate, e oggi ti segnalo questa promozione per averne uno di qualità eccezionale a un prezzo incredibile. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Rowenta X-Plorer 75S a soli 274,99 euro, invece che 329,99 euro.

Non ci sono errori, o almeno non di scrittura. Oggi puoi avvalerti dello sconto del 17% che porta il prezzo al più basso finora registrato su Amazon. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 55 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Rowenta X-Plorer 75S: il robot che ti farà dimenticare di pulire

Con questo piccolo ma efficientissimo robot aspirapolvere e lavapavimenti ti dimenticherai di pulire casa perché fa sempre tutto lui. Infatti è dotato della tecnologia di mappatura delle stanze e quindi gira per casa senza mai fermarsi. Grazie alla sua aspirazione potente unita al sistema di lavaggio Acqua Force avrai i pavimenti splendenti in una sola passata.

Nonostante tutto il lavoro che fa è silenzioso. Ha una super batteria che gli dona un’autonomia da ben 2 ore e ritorna alla base di ricarica in automatico. Inoltre lo puoi controllare con l’app dedicata dal tuo smartphone o con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Insomma siamo di fronte a un colosso che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Quindi non perdere tempo, vai subito su Amazon e acquista il tuo Rowenta X-Plorer 75S a soli 274,99 euro, invece che 329,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.