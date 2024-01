Rowenta X-PERT: scopa elettrica con Kit Animal Care in SCONTO di 84€

Oggi ho deciso di segnalarti questa offerta che ti permette di avere una scopa elettrica eccezionale a un prezzo molto più basso di quello di listino. Solo che devi fare in fretta. Vai subito su Amazon dunque e aggiungi al tuo carrello Rowenta X-PERT 6.60 a soli 149,99 euro, invece che 233 euro.

Con questo aspirapolvere senza fili la pulizia dei pavimenti sarà un gioco da ragazzi. Ha un’aspirazione molto potente ed è anche maneggevole. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 30 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Rowenta X-PERT 6.60 per una pulizia dei pavimenti completa

Con questa scopa elettrica stai tranquilla che i tuoi pavimenti saranno perfettamente puliti. Grazie alla tecnologia ciclonica e il motore da 100 W è in grado di raccogliere di tutto in una sola passata. È dotata di due velocità che puoi scegliere in base alle tue esigenze ed è molto leggera.

Il contenitore della polvere ha un filtro interno e altre due parti facilmente estraibili e lavabili. In confezione troverai diversi accessori che ti permetteranno di pulire su più superfici e il Kit Animal Care perfetto se hai animali domestici. Un’ultima cosa da sapere è la sua autonomia da ben 45 minuti con una ricarica completa.

Insomma oggi puoi fare un colpaccio ma devi essere rapida. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista la tua Rowenta X-PERT 6.60 a soli 149,99 euro, invece che 233 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

