Rowenta X-PERT: l'aspirapolvere senza fili a un PREZZO da SOGNO

La tua scopa elettrica si è rotta o non funziona più come dovrebbe? Vuoi acquistare un’aspirapolvere senza fili di qualità senza spendere un patrimonio? Allora dai un’occhiata a quest’ottima offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Rowenta X-PERT 3.60 a soli 104,48 euro, invece che 158,99 euro.

Questa scopa elettrica è leggerissima e quindi molto maneggevole. Ha un’aspirazione potente, un filtro che trattiene la maggior parte delle particelle nocive e una batteria bella grande. Con questo sconto del 34% puoi risparmiare circa 54 euro e quindi è a prendere senza pensarci due volte. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Rowenta X-PERT 3.60: aspira di tutto senza ripassare

Grazie al motore da 100 W ha un’aspirazione potente in grado di raccogliere tutto lo sporco in una sola passata. Così risparmi tempo ed energie. Pesa solo 2,2 Kg e ha un collo snodabile che ti permette di andare sotto i mobili o intorno alle sedie facilmente.

La spazzola motorizzata è perfetta per tutti i tipi di pavimenti. È anche dotata di luci LED per vedere meglio lo sporco per terra e nono lasciare nulla in giro. E poi ha una batteria removibile da 22V che garantisce fino a 45 minuti di autonomia in modalità standard.

Davvero un’occasione più unica che rara e infatti finirà in tempo record. Quindi sii rapida, vai immediatamente su Amazon e acquista la tua Rowenta X-PERT 3.60 a soli 104,48 euro, invece che 158,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

