Rowenta X-PERT: aspirapolvere senza fili leggero e potente (-31%)

Hai deciso di acquistare un aspirapolvere senza fili che sia potente e maneggevole senza però spendere una barcata di soldi? Allora non perdere questa super offerta. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello Rowenta X-PERT 3.60 a soli 109,99 euro, anziché 158,99 euro.

Ebbene sì, solo adesso e ancora per poco tempo, puoi beneficiare di uno sconto del 31% che ti permette di risparmiare ben 49 euro sul totale. Puoi mettere le mani su questa scopa elettrica eccezionale, con un ottima batteria a un prezzo che non si vedeva da tantissimo tempo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Rowenta X-PERT 3.60: super aspirapolvere a prezzo mini

Con i suoi 100 W di potenza e 2,2 kg di peso questa scopa elettrica è davvero una delle più leggere e potenti in commercio. Puoi aspirare facilmente le briciole e i piccoli detriti senza lasciare nulla sul pavimento. È dotata di un accessorio che puoi montare facilmente per arrivare negli angoli più difficili e pulire su diverse superfici.

Ha una batteria al litio da 22 V che dura per 45 minuti, in base all’utilizzo e una spazzola motorizzata efficiente. È dotata di una luce LED per vedere meglio lo sporco e quindi non tralasciare niente. E ha un serbatoio per la polvere con filtro, semplicissimo da svuotare.

Davvero un’offerta da prendere al volo, senza pensarci troppo. Anche perché è destinata a scadere a breve. Per cui vai subito su Amazon e acquista la tua Rowenta X-PERT 3.60 a soli 109,99 euro, anziché 158,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.