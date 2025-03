Rowenta X-PERT 760: potentissima scopa elettrica per pavimenti puliti a prezzo mini

Se anche tu odi pulire il pavimento sono certo che non vorrai perderti l’offerta che ti sto per segnalare. Se vai immediatamente su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la potentissima scopa elettrica Rowenta X-PERT 7.60 a soli 139,99 euro, anziché 209,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo tieni presente che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 33% e quindi adesso risparmi la bellezza di 70 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 28 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Rowenta X-PERT 7.60: pulizie veloci senza sforzo

Con la scopa elettrica Rowenta X-PERT 7.60 riesce a velocizzare notevolmente le pulizie di casa e fai molta meno fatica. Questo sia grazie alla sua incredibile potenza di aspirazione che alla sua straordinaria maneggevolezza. Gode infatti di un potente motore da 140 W ed è quindi in grado di aspirare non solo la polvere, i capelli peli di animali domestici ma anche briciole detriti.

Pesa soltanto 2 kg in modalità aspirapolvere e 1,2 kg in modalità aspirabriciole. Possiede una luce a LED che ti consente di vedere la polvere sul pavimento e quindi di raccoglierla senza lasciare nulla in giro. La puoi usare anche sui tappeti e, grazie a diversi accessori inclusi, sui materassi, divani e sedili dell’auto. Gode di un filtro che riesce a trattenere anche le polveri sottili garantendo un’aria più respirabile. E ha una super batteria che dura fino a 45 minuti.

Per il prezzo con cui la puoi avere è veramente uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria. Perciò non fartela scappare. Vai subito su Amazon e acquista la tua scopa elettrica Rowenta X-PERT 7.60 a soli 139,99 euro, anziché 209,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.