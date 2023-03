Rowenta X-Pert 6-60 Essential: la scopa elettrica crolla al 46% su Amazon

Oggi ti segnalo questa offertaccia che sta proponendo Amazon per una splendida scopa elettrica che puoi avere a un prezzo molto più basso del normale. Metti subito nel tuo carrello Rowenta X-Pert 6-60 Essential a soli 139,99 euro, invece che 259 euro.

Questo incredibile riabbasso del 46% ti permette di comprarla al prezzo più basso di sempre. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Rowenta X-Pert 6-60 Essential: pulizia completa in un attimo

Con Rowenta X-Pert 6-60 Essential avrai i pavimenti di casa sempre puliti senza troppi sforzi e risparmiando un sacco ti tempo. Infatti grazie alla sua potente aspirazione, con modalità turbo, è in grado di raccogliere polvere, capelli, peli di animali, briciole e piccoli detriti, senza lasciare nulla indietro.

È dotata di una pratica luce LED che illumina davanti a sé, così ti permette di vedere bene anche nei punti più bui. Puoi facilmente andare sotto i divani o gli armadi perché è leggera e snodabile. In più ha diversi accessori come la spazzola per pulire su tende, divani e sedili, e puoi sganciare la parte superiore per renderla più pratica. Ha una batteria che può durare fino a 45 minuti in modalità di aspirazione standard.

Approfitta anche tu di questa imperdibile offerta ma sii veloce perché durerà poco. Per cui prima che non ci siano più pezzi disponibili, vai su Amazon e acquista la tua Rowenta X-Pert 6-60 Essential a soli 139,99 euro, invece che 259 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.