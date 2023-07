Rowenta X-Force Flex: aspirapolvere senza fili a 109€ in MENO

Per avere i pavimenti di casa sempre puliti senza fare troppi sforzi hai sicuramente bisogno di un aspirapolvere senza fili potente e maneggevole. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Rowenta X-Force Flex a soli 209,99 euro, invece che 319,49 euro.

Oggi dunque puoi avvalerti di uno sconto del 34% che ti fa risparmiare ben 109 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. È chiaro che questa è un’occasione unica da non lasciarsi scappare. Durerà poco quindi devi essere rapido.

Rowenta X-Force Flex: potente, maneggevole e multiuso

X-Force Flex sfrutta un motore con una potenza da 185 W che ti permette di aspirare qualsiasi cosa da ogni superficie senza fatica. È perfetto anche su moquette e tappeti. Grazie ai vari accessori che troverai inclusi potrai usarlo anche sulle tende, sui divani, sui letti e sui sedili dell’auto. E poi grazie al suo tubo flessibile riuscirai ad arrivare ovunque, anche nei punti più difficili, per una pulizia profonda e accurata.

È dotato di una luce LED che riesce a illuminare perfettamente davanti a sé. Possiede un contenitore della polvere capiente e un filtro, che raccoglie le particelle più piccole, lavabile con acqua. Quando stacchi la parte alta per usarlo ad esempio come aspira briciole, il tubo principale rimane in piedi senza doverlo appoggiare per forza da qualche parte. E poi ha una batteria che può durare per 35 minuti prima di doverla ricaricare.

Oggi puoi fare un grande acquisto e avere i pavimenti di casa tua puliti alla perfezione spendendo poco. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Rowenta X-Force Flex a soli 209,99 euro, invece che 319,49 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

