Rowenta X-Combo: scopa elettrica che aspira e lava a 200€ in MENO

Vuoi un aspirapolvere che sia in grado di aspirare e lavare i pavimenti ma preferisci qualcosa di manuale piuttosto che un robot? Allora dai un’occhiata a questa super occasione che trovi adesso su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Rowenta X-Combo a soli 149,99 euro, invece che 349,99 euro.

Grazie a questo sconto pazzesco oggi potrai risparmiare ben 200 euro sul totale. In un attimo i tuoi pavimenti saranno perfettamente puliti. Questa scoperta elettrica con doppia funzione è maneggevole e molto efficiente. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Rowenta X-Combo: risparmia tempo e soldi

Con questa scopa elettrica potrai risparmiare moltissimo tempo perché in una sola passata è in grado di aspirare e lavare. Ha una potenza di ben 215 W e quindi è in grado di raccogliere polvere, peli di animali, capelli, briciole e piccoli detriti senza la minima fatica.

Grazie a 2 panni in microfibra rotondi che ruotano velocemente, pulisce in modo accurato in ogni angolo di casa. È dotata di 3 modalità di pulizia tra cui scegliere e ha un serbatoio dell’acqua facile da riempire e svuotare. Inoltre possiede un’autonomia di ben 60 minuti prima di dover ricaricare le batterie. Ed è anche leggera e maneggevole.

Affrettati perché difficilmente un’occasione così rimarrà a lungo. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua Rowenta X-Combo a soli 149,99 euro, invece che 349,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.