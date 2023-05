Rowenta Steam Power: pavimenti splendenti senza sforzo (-67%)

Oggi con una spesa davvero piccola ti porti a casa una scopa elettrica a vapore eccezionale e ti farà splendere i pavimenti con pochissimo sforzo. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Rowenta Steam Power a soli 64,99 euro, invece che 194,99 euro.

Hai proprio letto bene non ci sono errori, in questo momento grazie uno sconto del 67% puoi risparmiare ben 130 euro sul totale. Con questa ottima scopa elettrica i tuoi pavimenti saranno puniti come mai prima. È dotata di diverse impostazioni per venire incontro a ogni esigenza, è semplice da usare e velocizza notevolmente la pulizia dei pavimenti.

Rowenta Steam Power: pulisce e lava senza detergenti

Tra le diverse caratteristiche molto interessanti di Rowenta Steam Power c’è sicuramente la possibilità di semplificare e pulire i pavimenti senza la necessità di detergenti. Questo perché la forza del vapore riesce a eliminare facilmente anche lo sporco più difficile. E potrai impostare la fuoriuscita del vapore adeguando il flusso su 3 livelli.

Ha un design ergonomico con il grilletto per l’erogazione del vapore posizionato sull’impugnatura. Possiede anche una maniglia per rendere ancora più semplice il trasporto. Grazie a un riscaldamento rapido è pronta in soli 30 secondi. Inoltre il panetto si sgancia in automatico, senza bisogno di toccarlo, per una maggiore igiene.

Questo è veramente un ottimo affare. Per riuscire ad avvalersi di questa straordinaria offerta però devi essere veloce. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua Rowenta Steam Power a soli 64,99 euro, invece che 194,99 euro. Se completi l’ordine ora la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.