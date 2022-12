Rowenta: robot aspira e lavapavimenti al 50% in MENO su Amazon

Se vuoi avere sempre i tuoi pavimenti puliti senza alzare un dito allora oggi ho scovato l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il robot Rowenta X-Plorer S40 a soli 199,99 euro, anziché 399 euro.

Grazie a questo taglio netto sul prezzo del 50% potrai risparmiare ben 199 euro sul prezzo finale. Inoltre se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Questo robot è in grado, in una sola passata, di aspirare e lavare i pavimenti di tutta la tua casa con precisione e in modo veloce. Potrai controllarlo da un tuo dispositivo come smartphone o tablet attraverso l’app dedicata e tramite i comandi vocali.

Rowenta X-Plorer S40: super efficiente a un prezzo mini

Il robot Rowenta X-Plorer S40 è dotato di un sistema di navigazione avanzato, con giroscopio e sensori infrarossi, in grado di riconoscere ed evitare gli ostacoli. Possiede 3 modalità di pulizia tra cui scegliere per riuscire a raggiungere lo sporco in ogni angolo della tua casa. Inoltre ha una lunga autonomia che ti garantisce fino a 2 ore 30 minuti di pulizia profonda.

Grazie al panno in microfibra di cui è dotato riuscirà non solo ad aspirare ma anche a lavare i pavimenti in modo efficace e delicato. Ha una potente aspirazione che il grado di catturare peli di animali, capelli e briciole senza lasciare nulla in giro. Potrai anche utilizzarlo tramite l’app gratuita Rowenta Robots, scaricabile per iOS e Android e gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Questa è davvero un’offerta imperdibile, un prezzo vicinissimo al minimo storico. Un ribasso del genere andrà via come il pane per cui dovrai essere rapidissimo. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo robot Rowenta X-Plorer S40 a soli 199,99 euro, anziché 399 euro. Ordinandolo ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

