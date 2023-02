Rowenta: metà prezzo per un aspirapolvere PREMIUM, tanta potenza (134€)

Il potentissimo Rowenta X-PERT 6.60 è un aspirapolvere senza fili ultra leggero e ultra potente. L’ideale, grazie ai tanti accessori in dotazione, per pulire pavimenti, angoli e superfici in pochi minuti. Ti liberi dalla polvere e lo fai in totale tranquillità, senza il vincolo dei cavi e senza pesanti aggeggi da portare in giro.

Non perdere l’occasione di prendere questo prezioso alleato per le pulizie domestiche a metà prezzo da eBay: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “CASA23”. Te l’accaparri a 134€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochi giorni. Acquisti direttamente dallo store ufficiale del brand.

Un prodotto premium, che risulterà il tuo nuovo migliore amico per le pulizie domestiche. Utilizza la spazzola rotante illuminata per pulire in modo incredibilmente efficace il pavimento, ma non limitarti a questo. Sfrutta il potente motore aspirante in abbinata ai diversi accessori in dotazione per arrivare a pulire praticamente ovunque.

Con ben 45 minuti di autonomia energetica a disposizione potrai pulire senza il vincolo dei cavi ed avrai sufficiente tempo per finire ancor prima che la batteria sia scarica.

