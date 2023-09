Router Wireless TP-Link 4G: connessione ovunque a soli 69€

Sfrutta la tua connessione dati LTE per tutti i tuoi dispositivi grazie al Router Wireless TP-Link 4G TL-MR150. Grazie a questo prodotto inserisci una SIM dati e ottieni una connessione WiFi per tutta casa senza installazioni né contratti per Fibra o ADSL. Oggi lo acquisti a soli 69,99 euro, invece di 99,90 euro. Un ottimo sconto disponibile solo su Unieuro con due vantaggi inclusi.

Primo, la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio. Secondo, la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero da soli 23,33 euro al mese. Devi solo selezionare PayPal o Klarna come metodi di pagamento. Semplice e veloce, non servono garanzie come buste paga o dichiarazione dei redditi per ottenere questo mini finanziamento. Un’ottima occasione!

Router Wireless TP-Link 4G: trasforma una SIM dati in connessione WiFi

Con il Router Wireless TP-Link 4G TL-MR150 trasformi una semplicissima SIM dati in una potente connessione WiFi. Grazie alle due antenne direzionabili da interno ottieni un segnale forte che viene distribuito in maniera omogenea in tutta la tua casa per offrire internet ai tuoi dispositivi. Il vantaggio di questa soluzione è che nella maggior parte dei casi non ci sono vincoli.

Inoltre non c’è bisogno di un tecnico per l’installazione e non è obbligata a un determinato indirizzo. Puoi anche portare il router in viaggio con te e avere sempre una connessione WiFi comoda e stabile. Acquistalo ora a soli 69,99 euro, invece di 99,90 euro. Un’ottima offerta che trovi solo su Unieuro. Ricordati che puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero.

