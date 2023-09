Router Wireless 4G TP-Link a 60€: da avere assolutamente

Acquista subito il Router Wireless 4G LTE TP-Link TL-MR150 a soli 60 euro, anziché 129,99 euro (prezzo di listino). Grazie a questa soluzione puoi avere una connessione dati velocissima senza linea fissa. Infatti, questo dispositivo è dotato di uno slot per l’inserimento di una SIM dati che viene elaborata per distribuire il WiFi in tutta la casa. L’offerta la trovi solo su eBay e questo prezzo lo ottieni inserendo il Coupon “SETTEMBRE2023” prima del check out.

Tra l’altro hai anche la consegna gratuita. Inoltre, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 22 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Router Wireless 4G LTE TP-Link TL-MR150: configurazione semplificata

Acquista il Router Wireless 4G LTE TP-Link TL-MR150 e, una volta a casa tua, non devi fare altro che inserire una SIM, accenderlo, specificare il PIN e scegliere il profilo del tuo Operatore. Tutta questa configurazione semplificata grazie alla tecnologia Plug & Play applicata al router in questione. Condividendo il tuo network 4G LTE puoi raggiungere velocità di download fino a 150 Mbps. Così condividi la connessione wireless con più dispositivi.

Acquistalo subito a soli 60 euro, anziché 129,99 euro (prezzo di listino). Ottieni questo prezzo inserendo il Coupon “SETTEMBRE2023” prima del check out. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

